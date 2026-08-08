Наслідки негоди на Київщині: у Кагарлику пошкоджено 62 будинки, тисячі родин залишилися без світла

Київщина ліквідовує наслідки негоди, яка накрила населені пункти області 7 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Постраждали будинки

Як зазначається, найбільше наслідків негода наразі спричинила в Обухівському районі.

У Кагарлику пошкоджено 62 житлові будинки - 13 багатоквартирних і 49 приватних, 3 адміністративні будівлі та 4 автомобілі. Також наслідки негоди зафіксовано в Бориспільському та Броварському, Бучанському районах.

Через сильний вітер пошкоджено покрівлі будинків. Служби вже працюють на місцях і прибирають аварійні конструкції.

Також унаслідок негоди в інших населених пунктах області зафіксовано падіння дерев, зокрема на проїжджу частину. Наслідки оперативно ліквідовуються.

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Пошкоджено електромережі

За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, гроза та злива спричинили пошкодження електромереж. Це призвело до аварійних відключень у Бориспільському, Бучанському, Броварському та Обухівському районах.

Електропостачання вже відновлено для понад 53 тисяч родин. Станом на 10:00 без електроенергії залишаються понад 18 тисяч сімей.

До ліквідації наслідків негоди залучені всі необхідні сили та ресурси.

"Просимо жителів області бути максимально обережними. За можливості не перебувайте поблизу дерев, рекламних конструкцій та інших об’єктів, які можуть бути пошкоджені сильним вітром. Не наближайтеся до обірваних електропроводів і пошкоджених енергооб’єктів", - наголосили в ОВА.

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