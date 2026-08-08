Средства от ЕС должны направляться на производство оружия на территории Украины, - Зеленский

Средства от ЕС должны направляться на развитие производства оружия непосредственно на территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в Белграде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Финансирование украинского ВПК

"Я благодарен лидерам, которые, как бы ни было непросто, но тем не менее нашли возможность поддержать Украину этими деньгами (речь идет о помощи в размере 90 миллиардов евро от ЕС, - ред.). Это вопрос выживания для нас. (…) Важно, чтобы все эти деньги были направлены в нужное русло, чтобы их использование было максимально эффективно в Украине, потому что Украина борется, а в Украине инструменты, которые мы производим для защиты и для борьбы, дешевле, чем в других странах. И здесь нужно бороться за каждую копейку и каждый день", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что таких средств, которые Россия тратит на войну, "у Украины нет и не будет".

"У нас есть то, что нам нужно, благодаря европейской помощи и помощи других стран", - отметил президент.

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Санкционное давление на РФ

Он также призвал партнеров усилить санкции против России, чтобы оказать на нее давление с целью прекращения войны.

"Мы благодарны за 21-й пакет, но этого недостаточно. Мы поднимаем вопрос о том, что сегодня самое главное для Украины, - защищаться от баллистики, а сотни, тысячи элементов российской баллистики поступают из разных стран, почти со всех континентов, включая наших близких партнеров. Поступают эти компоненты, которые затем летят на людей, на наших, и гибнут дети, гражданское население, ну и воины, безусловно. Поэтому введение санкций в отношении российского оружия и поставок этих компонентов - это первоочередная задача", - подчеркнул глава государства.

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Энергетические санкции как инструмент лишения России военных доходов

Он также подчеркнул необходимость ввести ограничения на российскую энергетику, поскольку эти "сотни миллиардов" РФ тратит на войну.