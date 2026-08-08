Кошти від ЄС мають працювати на виробництво зброї всередині України, - Зеленський

Кошти від ЄС мають працювати на розвиток виробництва зброї безпосередньо всередині України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками ЗМІ у Белграді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Фінансування українського ВПК

"Я вдячний лідерам, які, як би не було непросто, але тим не менш знайшли можливість підтримати Україну цими грошима (мова про допомогу у €90 мільярдів від ЄС, - ред.). Це виживання для нас. (…) Важливо всі ці гроші ще отримати у правильному напрямку, щоб використання цих грошей було б максимально в Україні, тому що Україна бореться, в Україні інструменти, які ми виробляємо для захисту і для боротьби, дешевші, ніж в інших країнах. І тут треба боротись за кожну копійку і кожного дня", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що таких коштів, які Росія використовує на війну, "в України немає і не буде".

"У нас є те, що потрібно нам із європейською допомогою, з допомогою інших країн", - зазначив президент.

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Санкційний тиск на РФ

Він також закликав партнерів поглибити санкції проти Росії, щоб тиснути на неї для завершення війни.

"Ми вдячні за 21 пакет, але цього замало. Ми порушуємо питання, що найголовніше для України сьогодні, - захищатись від балістики, а сотні, тисячі елементів в російській балістиці приходять із різних країн, майже з усіх континентів, включаючи наших близьких партнерів. Приходять ці елементи, які потім прилітають по людях, по наших, і гинуть діти, цивільне населення, ну і воїни, безумовно. Тому накладати санкції на зброю російську, на постачання цих елементів, це передусім", - підкреслив глава держави.

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Енергетичні санкції як інструмент позбавлення Росії воєнних доходів

Він також наголосив на необхідності накласти обмеження на російську енергетику, бо ці "сотні мільярдів" РФ витрачає на війну.