Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии, - МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал падение беспилотника на территории Болгарии.

Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Реакция МИД на инцидент с беспилотником в Болгарии

"Находимся в тесном контакте с болгарской стороной для выяснения обстоятельств. Можем точно сказать, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии", - сказал Тихий.

Он отметил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося и все технические факты.

"Мы полностью открыты для взаимодействия с Болгарией с целью выяснения деталей", - подчеркнул Тихий.

"Важно отметить, что первопричиной всех инцидентов подобного рода является война России против Украины, которая длится уже пятый год, целенаправленно затягивается Москвой и угрожает не только украинцам, но и, к сожалению, другим народам и странам. Именно поэтому скорейшее завершение войны критически важно для обеспечения безопасности региона, и мы рассчитываем на совместную работу с партнерами, чтобы заставить Москву пойти на мир. Благодарим Болгарию за понимание и сотрудничество во имя полной правды, безопасности и мира", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, в Болгарии вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.

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