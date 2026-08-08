Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії,- МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував падіння безпілотника на території Болгарії.

Про це він сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Реакція МЗС на інцидент з безпілотником у Болгарії

"Перебуваємо у тісному контакті з болгарською стороною для з'ясування обставин. Точно можемо сказати, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії", – сказав Тихий.

Він зазначив, що наразі з'ясовуються всі обставини того, що сталося, та всі технічні факти.

"Ми повністю відкриті до взаємодії з Болгарією для з'ясування деталей", – наголосив Тихий.

"Важливо зауважити, що першопричиною всіх інцидентів подібного типу є війна Росії проти України, що триває вже п'ятий рік, цілеспрямовано затягується Москвою та загрожує не лише українцям, але й, на жаль, іншим народам і країнам. Саме тому якнайшвидше завершення війни критично важливе для гарантування безпеки регіону і ми розрахуємо на спільну роботу з партнерами для примусу Москви до миру. Вдячні Болгарії за розуміння та співпрацю заради повної правди, безпеки та миру",- додав речник зовнішньополітичного відомства.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.

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