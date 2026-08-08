Россияне сосредоточили под Москвой три кольца ПВО, но Украина найдет технологии, чтобы отвечать на удары, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне усиливают противовоздушную оборону Москвы.

Об этом он сказал в интервью телемарафону "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

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Украина будет отвечать на удары

"Россияне сосредоточили под Москвой три кольца ПВО. Чтобы создать столь мощное поле защиты, им пришлось со всех концов обширной территории сосредоточить все системы ПВО. Для Москвы - и даже больше, для Санкт-Петербурга", — отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина все равно будет находить технологии, чтобы нанести России ощутимый ответ на ее удары.

"Но сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается, и мы все равно будем находить технологии, чтобы отвечать на их удары, чтобы они это ощущали. После того как они начали наносить удары по нашей логистике, мы нашли другую логистическую операцию и ответили им", - рассказал он.

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Успешная операция Украины

По словам Зеленского, Россия понесла "впечатляющие потери - триллион рублей".

"Это была очень успешная операция украинских сил. Там и Вооруженные Силы, и ССО, и ГУР, и Служба безопасности, и Служба внешней разведки. Сегодня мы действуем сообща, когда проводим соответствующие дипстрайки и мидлстрайки", - добавил президент.

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