В Москве возле фонда дочери Путина обустроили позицию С-400, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В Москве рядом с инновационным научно-технологическим центром (ИНТЦ) МГУ, который курирует фонд "Иннопрактика" младшей дочери российского диктатора Владимира Путина Екатерины Тихоновой, появилась площадка для зенитного ракетного комплекса С-400.

Об этом пишет российская служба"Радио.Свобода", публикуя спутниковые снимки локации, сообщает Цензор.НЕТ.

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В 9 км от Кремля

Позиция для зенитного ракетного комплекса появилась в середине мая примерно в 300 метрах от офиса фонда.

На площадке разместили пусковые установки С-300/400 и универсальную передвижную вышку 40В6МР, которая является составной частью этих систем ПВО и предназначена для расширения их возможностей по обнаружению и сопровождению маловысотных целей.

Журналисты отмечают, что строительство этой площадки можно проследить на спутниковых снимках. Его форма и размер (около 4,5 га) точно совпадают с другими подобными объектами в Москве, в частности с площадкой в парке "Москворецкий" в районе Кунцево. В то же время на официальной схеме ИНТЦ на этом месте обозначен сквер.

Площадка ПВО рядом с "Иннопрактикой" стала ближайшей к Кремлю — отсюда до него менее 9 километров.

"Можно с уверенностью утверждать, что вокруг центра Москвы российские военные сооружают ещё одно "кольцо" — на этот раз не из "Панцирей", предназначенных для противодействия дронам, а из ЗРК С-400", — добавляет издание.

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ПВО на крышах домов в Москве

Напомним, что в конце мая сообщалось, что в российской столице на крышах гражданских зданий устанавливают новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД-Е".

6 июня сообщалось, что в московском районе Сокольники на крыше жилого высотного здания с помощью вертолета установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь".

Одну из платформ недавно разместили на крыше высотного офисного здания в городе Реутов, что в Подмосковье.

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