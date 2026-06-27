У Москві поблизу фонду дочки Путіна облаштували позицію С-400, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У Москві поруч з інноваційним науково-технологічним центром (ІНТЦ) МДУ, який курує фонд "Іннопрактика" молодшої дочки російського диктатора Володимира Путіна Катерини Тихонової, з’явився майданчик для зенітного ракетного комплексу С-400.

Про це пише російська служба "Радіо.Свобода", публікуючи супутникові знімки локації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За 9 км до Кремля

Позиція для зенітного ракетного комплексу з’явився в середині травня приблизно за 300 метрів від офісу фонду.

На майданчику розмістили пускові установки С-300/400 та універсальну пересувну вишку 40В6МР, яка є складовою частиною цих систем ППО та призначена для розширення їхніх можливостей щодо виявлення та супроводження маловисотних цілей.

Журналісти зазначають, що будівництво цього майданчика можна простежити на супутникових знімках. Його форма та розмір (близько 4,5 га) точно збігаються з іншими подібними об'єктами в Москві, зокрема з майданчиком у парку "Москворецький" у районі Кунцево. Водночас на офіційній схемі ІНТЦ на цьому місці позначено сквер.

Майданчик ППО поруч з "Іннопрактикою" став найближчою такою позицією до Кремля — звідси до нього менше ніж 9 кілометрів.

"Можна з упевненістю стверджувати, що навколо центра Москви російські військові споруджують ще одне "кільце" — цього разу не з "Панцирів", призначених для протидії дронам, а із ЗРК С-400", - додає видання.

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ППО на дахах будинків у Москві

Нагадаємо, що наприкінці травня повідомлялося, що у російській столиці на дахи цивільних будівель встановлюють нові зенітні ракетні комплекси Панцирь-СМД-Е.

6 червня повідомлялося, що у московському районі Сокольники на даху житлової висотки за допомогою гвинтокрила встановили зенітно-ракетний комплекс "Панцирь"

Одну із платформ нещодавно розмістили на дах висотної офісної будівлі у місті Реутов, що у Підмосков'ї.

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