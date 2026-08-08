Росіяни стягнули під Москву три кола захисту ППО, але Україна знаходитиме технології, щоб відповідати на удари, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни посилюють протиповітряну оборону Москви.

Про це він сказав в інтерв’ю телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

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Україна відповідатиме на удари

"Росіяни стягнули під Москву три кола захисту ППО. Для того щоб зробити таке сильне поле захисту, їм треба було з усіх кінців великої території стягнути всі системи ППО. Для Москви й менше – для Санкт-Петербурга", - зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна все одно знаходитиме технології, щоб завдати Росії відчутної відповіді на її удари.

"Але скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували. Після того як вони почали бити по нашій логістиці, ми знайшли іншу логістичну операцію і їм відповіли", - розповів він.

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Успішна операція України

За словами Зеленського, Росія зазнала "вражаючих втрат – трильйон рублів".

"Це була дуже успішна операція українських сил. Там і Збройні Сили, і ССО, і ГУР, і Служба безпеки, і Служба зовнішньої розвідки. Сьогодні ми діємо об'єднано, коли виконуємо відповідні дипстрайки і мідлстрайки", - додав президент.

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