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Новости Обстрелы Харьковщина
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Пятеро человек ранены в результате вражеского удара КАБом по Изюму

удар по Изюму

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Изюму в Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие в результате атаки

Сообщается, что травмы различной степени тяжести получили 18-летний молодой человек, 50- и 44-летние мужчины, а также женщины 67 и 87 лет.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Повреждения

Также отмечается, что в результате российского удара повреждены 4 многоквартирных дома, 10 автомобилей.

Профильные службы устраняют последствия атаки.

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обстрел (34779) Изюм (327) Харьковская область (3055) Изюмский район (265)
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