Пятеро человек ранены в результате вражеского удара КАБом по Изюму
Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Изюму в Харьковской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие в результате атаки
Сообщается, что травмы различной степени тяжести получили 18-летний молодой человек, 50- и 44-летние мужчины, а также женщины 67 и 87 лет.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Повреждения
Также отмечается, что в результате российского удара повреждены 4 многоквартирных дома, 10 автомобилей.
Профильные службы устраняют последствия атаки.
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