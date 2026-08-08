П’ятеро людей поранені внаслідок ворожого удару КАБом по Ізюму

Російські війська завдали удару КАБом по Ізюму на Харківщині, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Поранені через атаку

Повідомляється, що травм різного ступеню важкості зазнали 18-річний хлопець, 50 та 44-річний чоловіки і жінки 67 та 87 років.

Усім постраждалим надається медична допомога.

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Пошкодження

Також зазначається, що внаслідок російського удару пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 10 автомобілей.



Профільні служби усувають наслідки атаки.

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