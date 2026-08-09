В случае критического истощения на фронте и в тылу РФ может применить ядерное оружие, - Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан намекнул, что Россия в случае критического истощения сил на фронте и в тылу может применить ядерное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Фидан заявил в эфире Anadolu.

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Последнее средство

"Когда война на истощение на фронте превращается в истощение в тылу, вопрос уже не в том, проиграть войну или нет, а в том, продолжите ли вы существовать как нация. Вы используете последнее средство, которое у вас есть", — сказал министр.

По его словам, если разрушения достигнут критического уровня, то Россия может прибегнуть к последнему средству (намек на ядерное оружие). Он добавил, что общество в РФ уже требует чего-то подобного.

"Во время моего визита в Россию казалось, что этот вопрос может быть поднят, поскольку речь шла о том, что общественность требует чего-то подобного. Мы говорили об этом западным партнерам, и они тоже это знают. Это опасная ситуация. Все, что, как люди говорят, не произойдет, в итоге происходит", — заявил Фидан.

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Война распространяется географически

Также Фидан подчеркнул, что международному сообществу нужно любой ценой вмешаться и остановить войну, поскольку она распространяется и географически, и с точки зрения целей и методов.

Он добавил, что война РФ против Украины может перейти на еще более высокий уровень, поэтому этой ситуации нужно избежать.

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