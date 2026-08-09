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Новости Ядерный шантаж России
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В случае критического истощения на фронте и в тылу РФ может применить ядерное оружие, - Фидан

Фидан о ядерном оружии РФ

Глава МИД Турции Хакан Фидан намекнул, что Россия в случае критического истощения сил на фронте и в тылу может применить ядерное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Фидан заявил в эфире Anadolu.

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Последнее средство

"Когда война на истощение на фронте превращается в истощение в тылу, вопрос уже не в том, проиграть войну или нет, а в том, продолжите ли вы существовать как нация. Вы используете последнее средство, которое у вас есть", — сказал министр.

По его словам, если разрушения достигнут критического уровня, то Россия может прибегнуть к последнему средству (намек на ядерное оружие). Он добавил, что общество в РФ уже требует чего-то подобного.

"Во время моего визита в Россию казалось, что этот вопрос может быть поднят, поскольку речь шла о том, что общественность требует чего-то подобного. Мы говорили об этом западным партнерам, и они тоже это знают. Это опасная ситуация. Все, что, как люди говорят, не произойдет, в итоге происходит", — заявил Фидан.

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Война распространяется географически

Также Фидан подчеркнул, что международному сообществу нужно любой ценой вмешаться и остановить войну, поскольку она распространяется и географически, и с точки зрения целей и методов.

Он добавил, что война РФ против Украины может перейти на еще более высокий уровень, поэтому этой ситуации нужно избежать.

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Автор: 

россия (89127) ядерное оружие (1517) Фидан Хакан (86)
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Топ комментарии
+31
кацапи проводять тактику залякування через третьіх осіб, у розмовах натякають що можуть вдарити ядеркою.... і звісно, ці корисні ідіоти потім цю інформацію розносять.

що і потрібно кацапам, справу зроблено.
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09.08.2026 09:39 Ответить
+26
Це було б ефектне і швидше ща все-ефективне самогубство. Українців налякати цим мабудь не вийде. А от туркам страшно. Тому турки і іже з ними хай думають, що треба робити.
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09.08.2026 09:38 Ответить
+24
де ти бачиш в діях ***** стратегію? Якбивіе воював з НАТО ото стратегія, а напасти на Україну, позаблокову та без ЯЗ, це навіть не тактика , а типова повідінка підерського гопника
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09.08.2026 10:06 Ответить

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