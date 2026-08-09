У разі критичного виснаження на фронті та в тилу РФ може застосувати ядерну зброю, - Фідан

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан натякнув, що Росія у разі критичного виснаження на фронті та в тилу може застосувати ядерну зброю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Фідан сказав в ефірі Anadolu.

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Останній засіб

"Коли війна на виснаження на фронті перетворюється на виснаження в тилу, питання вже не в тому, програти війну чи ні, а в тому, чи продовжите ви існувати як нація. Ви використовуєте останній засіб, який у вас є", - сказав міністр.

За його словами, що якщо руйнування досягнуть критичного рівня, то Росія може вдатися до останнього засобу (натяк на ядерну зброю). Він додав, що суспільство в РФ уже вимагає чогось подібного.

"Під час мого візиту до Росії здавалося, що це питання може бути порушене, оскільки йшлося про те, що громадськість вимагає чогось подібного. Ми говорили про це західним партнерам, і вони теж це знають. Це небезпечна ситуація. Все, що, як люди кажуть, не станеться, в результаті відбувається", - заявив Фідан.

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Війна поширюється географічно

Також Фідан наголосив, що міжнародній спільноті потрібно будь-що втрутитися і зупинити війну, оскільки вона поширюється і географічно, і з точки зору цілей і методів.

Він додав, що війна РФ проти України може перейти на ще більш високий рівень, тому цієї ситуації треба уникнути.

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