Болгария вызывает украинского посла из-за инцидента с дроном
Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Украины в связи с инцидентом, связанным со взрывом, предположительно, украинского БПЛА вблизи компрессорной станции Трансбалканского газопровода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Подробности
В Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что глава ведомства Велислава Петрова вызвала посла Украины Олесю Илащук в связи с инцидентом с беспилотником 8 августа.
В МИД отметили, что беседа состоится в понедельник, 10 августа, поскольку Илащук еще не вернулась в страну.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, в Болгарии вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.
- В МИД Украины заявили, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.
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якщо хочеться когось повикликати то тренуйтеся на московитах ідіоти безголові
Вона любить без цукру і трохи молока.