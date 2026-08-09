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Болгария вызывает украинского посла из-за инцидента с дроном

Болгария продлила поддержку украинских беженцев до 2025 года

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Украины в связи с инцидентом, связанным со взрывом, предположительно, украинского БПЛА вблизи компрессорной станции Трансбалканского газопровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Подробности

В Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что глава ведомства Велислава Петрова вызвала посла Украины Олесю Илащук в связи с инцидентом с беспилотником 8 августа.

В МИД отметили, что беседа состоится в понедельник, 10 августа, поскольку Илащук еще не вернулась в страну.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, в Болгарии вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.
  • В МИД Украины заявили, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

Читайте также: Дрон взорвался вблизи газопровода в Болгарии: в Минобороны страны заявляют, что БПЛА, вероятно, украинский

Автор: 

Болгария (726) дроны (7877) Илащук Олеся (2)
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Топ комментарии
+13
що взагалі мізків нема!? московія хоче знищити Україну і веде незпровоковану найбільшу в світі війну ...
якщо хочеться когось повикликати то тренуйтеся на московитах ідіоти безголові
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09.08.2026 10:18 Ответить
+11
..як тільки якісь країни вибирають прорашиста до влади, починається проплачена гебнява куйня .фіцьо,орбан,навроцький ,тепер в Болгарії черговий рашистський холуй.І ВСЕ ЦЕ З ДОЗВОЛУ І ВІДОМА , ТА ЗГОДИ ЄС...
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09.08.2026 10:31 Ответить
+9
Та прийде, пані посолка, прийде, кави вип'є.
Вона любить без цукру і трохи молока.
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09.08.2026 10:16 Ответить

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