Болгария вызывает украинского посла из-за инцидента с дроном

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Украины в связи с инцидентом, связанным со взрывом, предположительно, украинского БПЛА вблизи компрессорной станции Трансбалканского газопровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что глава ведомства Велислава Петрова вызвала посла Украины Олесю Илащук в связи с инцидентом с беспилотником 8 августа.

В МИД отметили, что беседа состоится в понедельник, 10 августа, поскольку Илащук еще не вернулась в страну.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, в Болгарии вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.

В МИД Украины заявили, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

Читайте также: Дрон взорвался вблизи газопровода в Болгарии: в Минобороны страны заявляют, что БПЛА, вероятно, украинский