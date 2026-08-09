Болгарія викликає українського посла через інцидент із дроном

Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла України через інцидент із детонацією ймовірно українського ДПЛА поблизу компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Деталі

Міністерстві закордонних справ Болгарії повідомили, що очільниця відомства Велислава Петрова викликала посла України Олесю Ілащук у зв'язку з інцидентом з безпілотником 8 серпня.

В МЗС зазначили, що розмова відбудеться у понеділок 10 серпня, оскільки Ілащук ще не повернулась в країну.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.

В МЗС України заявили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

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