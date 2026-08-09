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Болгарія викликає українського посла через інцидент із дроном

Болгарія продовжила підтримку українських біженців до 2025 року

Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла України через інцидент із детонацією ймовірно українського ДПЛА поблизу компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Деталі

Міністерстві закордонних справ Болгарії повідомили, що очільниця відомства Велислава Петрова викликала посла України Олесю Ілащук у зв'язку з інцидентом з безпілотником 8 серпня.

В МЗС зазначили, що розмова відбудеться у понеділок 10 серпня, оскільки Ілащук ще не повернулась в країну.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.
  • В МЗС України заявили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

Читайте також: Дрон вибухнув поблизу газопроводу у Болгарії: у Міноборони країни кажуть, що БпЛА, ймовірно, український

Автор: 

Болгарія (630) дрони (8581) Ілащук Олеся (1)
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Топ коментарі
+13
що взагалі мізків нема!? московія хоче знищити Україну і веде незпровоковану найбільшу в світі війну ...
якщо хочеться когось повикликати то тренуйтеся на московитах ідіоти безголові
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09.08.2026 10:18 Відповісти
+11
..як тільки якісь країни вибирають прорашиста до влади, починається проплачена гебнява куйня .фіцьо,орбан,навроцький ,тепер в Болгарії черговий рашистський холуй.І ВСЕ ЦЕ З ДОЗВОЛУ І ВІДОМА , ТА ЗГОДИ ЄС...
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09.08.2026 10:31 Відповісти
+9
Та прийде, пані посолка, прийде, кави вип'є.
Вона любить без цукру і трохи молока.
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09.08.2026 10:16 Відповісти

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