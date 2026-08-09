Оккупанты создали несколько небольших зон контроля на Южно-Слобожанском направлении, - Трегубов

За последние несколько недель российским войскам удалось создать несколько небольших зон контроля на Южно-Слобожанском направлении вблизи украинской границы.

Об этом сообщил представитель группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно

"В последние несколько дней активность (в зоне ответственности ОСО, — ред.) немного снизилась. Но это краткосрочное явление, ведь на прошлой неделе она была достаточно высокой. Особенно это касалось Лиманского и Южно-Слобожанского направлений, где противник продолжает активные атаки", — рассказал он.

Так, по словам пресс-секретаря:

В случае с Лиманским направлением — это попытка активного наступления непосредственно на город Лиман с целью закрепиться там.

В случае с Южно-Слобожанским направлением — это попытка вклиниться и найти какие-то бреши непосредственно на украинской границе, чтобы создать там небольшие, но все же зоны контроля.

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Трегубов отметил, что в обоих случаях в целом удается предотвращать попытки врага.

Россия создала несколько зон контроля

В то же время он отметил, что "на Южно-Слобожанском направлении именно за последние несколько недель все же появилось несколько новых зон контроля россиян". Однако, по его словам, речь идет об очень близкой к границе территории и небольших зонах.

Пресс-секретарь отметил, что враг пытается проникать небольшими группами при поддержке дронов.

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