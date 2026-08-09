Оккупанты создали несколько небольших зон контроля на Южно-Слобожанском направлении, - Трегубов
За последние несколько недель российским войскам удалось создать несколько небольших зон контроля на Южно-Слобожанском направлении вблизи украинской границы.
Об этом сообщил представитель группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно
"В последние несколько дней активность (в зоне ответственности ОСО, — ред.) немного снизилась. Но это краткосрочное явление, ведь на прошлой неделе она была достаточно высокой. Особенно это касалось Лиманского и Южно-Слобожанского направлений, где противник продолжает активные атаки", — рассказал он.
Так, по словам пресс-секретаря:
- В случае с Лиманским направлением — это попытка активного наступления непосредственно на город Лиман с целью закрепиться там.
- В случае с Южно-Слобожанским направлением — это попытка вклиниться и найти какие-то бреши непосредственно на украинской границе, чтобы создать там небольшие, но все же зоны контроля.
Трегубов отметил, что в обоих случаях в целом удается предотвращать попытки врага.
Россия создала несколько зон контроля
В то же время он отметил, что "на Южно-Слобожанском направлении именно за последние несколько недель все же появилось несколько новых зон контроля россиян". Однако, по его словам, речь идет об очень близкой к границе территории и небольших зонах.
Пресс-секретарь отметил, что враг пытается проникать небольшими группами при поддержке дронов.
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