Окупанти створили кілька невеликих зон контролю на Південно-Слобожанському напрямку, - Трегубов
Упродовж останніх кількох тижнів російським військам вдалося створити кілька невеликих зон контролю на Південно-Слобожанському напрямку поблизу українського кордону.
Про це повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо
"Останні кілька днів активність (у зоні відповідальності УОС, - ред.) трішки знизилася. Але це короткостроковий момент, бо на тижні вона була досить високою. Особливо це стосувалося Лиманського й Південно-Слобожанського напрямків, де противник подовжує активні атаки", - розповів він.
Так, за словами речника:
- У випадку Лиманського напрямку - це спроба активного наступу безпосередньо на місто Лиман зі спробою закріпитися там.
- У випадку Південно-Слобожанського - це спроба вклинитися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоби створити там невеликі, але все ж таки зони контролю.
Трегубов зауважив, що в обох випадках у цілому вдається запобігати спробам ворога.
РФ створила декілька зон контролю
Водночас, він зазначив, що "на Південно-Слобожанському напрямку саме за останні кілька тижнів декілька нових зон контролю росіян все ж таки з'явилося". Однак, за його словами, йдеться про дуже близьке прикордоння й невеликі зони.
Речник зазначив, що ворог намагається просочуватися малими групами за підтримки дронів.
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