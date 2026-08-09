Окупанти створили кілька невеликих зон контролю на Південно-Слобожанському напрямку, - Трегубов

Упродовж останніх кількох тижнів російським військам вдалося створити кілька невеликих зон контролю на Південно-Слобожанському напрямку поблизу українського кордону.

Про це повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо

"Останні кілька днів активність (у зоні відповідальності УОС, - ред.) трішки знизилася. Але це короткостроковий момент, бо на тижні вона була досить високою. Особливо це стосувалося Лиманського й Південно-Слобожанського напрямків, де противник подовжує активні атаки", - розповів він.

Так, за словами речника:

У випадку Лиманського напрямку - це спроба активного наступу безпосередньо на місто Лиман зі спробою закріпитися там.

У випадку Південно-Слобожанського - це спроба вклинитися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоби створити там невеликі, але все ж таки зони контролю.

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Трегубов зауважив, що в обох випадках у цілому вдається запобігати спробам ворога.

РФ створила декілька зон контролю

Водночас, він зазначив, що "на Південно-Слобожанському напрямку саме за останні кілька тижнів декілька нових зон контролю росіян все ж таки з'явилося". Однак, за його словами, йдеться про дуже близьке прикордоння й невеликі зони.

Речник зазначив, що ворог намагається просочуватися малими групами за підтримки дронів.

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