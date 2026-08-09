РФ атакует Украину в ночь на 9 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 9 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 21:07 — ракета курсом на Затоку.

В 21:11 — ракета в Харьковской области, курсом на Мерефу.

В 21:15 — поступило сообщение о БПЛА в акватории Черного моря, курс на Затоку.

В 21:16 — БПЛА пролетел мимо Чигирина в Черкасской области, курс западный.

Обновленная информация

В 21:29 - БпЛА курсом на Харьков с севера.

В 21:36 - КАБы на Запорожскую область.

В 21:42 - Реактивные БпЛА мимо Чугуева на Харьковщине, курс южный. БпЛА мимо Цветково/Смелы на Черкасщине, курс западный.

В 22:13 - БпЛА курсом на Харьков с северо-запада.

В 22:16 - Реактивные БпЛА в направлении Чугуева/Новопокровки на Харьковщине с севера.

В 22:19 - КАБы на юго-восток Днепропетровщины.

В 22:22 - КАБы на Донетчину/восток Днепропетровщины.

В 22:32 - БпЛА в направлении Сум с северо-востока.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что из-за российских обстрелов два села в Запорожской области остались без света, более 5 тысяч абонентов лишились электроснабжения.

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