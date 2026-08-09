РФ атакує Україну в ніч на 9 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 9 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 21:07 - Ракета курсом на Затоку.

О 21:11 - Ракета на Харківщині, курсом на Мерефу.

О 21:15 - Повідомлялося про БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Затоку.

О 21:16 - БпЛА повз Чигирин на Черкащині, курс західний.

Оновлена інформація

О 21:29 - БпЛА курсом на Харків з півночі.

О 21:36 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:42 - Реактивні БпЛА повз Чугуїв на Харківщині, курс південний. БпЛА повз Цвіткове/Смілу на Черкащині, курс західний.

О 22:13 - БпЛА курсом на Харків з північного заходу.

О 22:16 - Реактивні БпЛА у напрямку Чугуєва/Новопокровки на Харківщині з півночі.

О 22:19 - КАБи на південний схід Дніпропетровщини.

О 22:22 - КАБи на Донеччину/схід Дніпропетровщини.

О 22:32 - БпЛА у напрямку Сум з північного сходу.

Оновлена інформація

О 22:43 - Сумщина:





БпЛА повз Боромлю у західному напрямку,

БпЛА у напрямку Сум зі сходу.

О 22:55 - Повітряні сили попереджають:

Декілька груп БпЛА з півдня Сумщини у напрямку Полтавщини (Котельва) та Харківщини (Краснокутськ).

Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину (Сергіїівка/Затока).

О 22:56 - Полтавщина: БпЛА у напрямку Пирятина.

О 22:57 - БпЛА курсом на Харків з північного заходу.

О 23:07 - КАБи на межу Запорізької і Дніпропетровської областей.

О 23:21 - БпЛА на Полтавщині на/повз Котельву, Опішню, Диканьку у південному напрямку (Полтава/Решетилівка).

О 23:27 - БпЛА на південному заході Сумщини на Полтавщину (Чорнухи/Лохвиця).

О 23:28 - КАБи на Запорізьку область.

О 23:30 - Чернігівщина: БпЛА повз Бахмач у південно-західному напрямку (Ічня).

О 23:31 - Запорізька область: БпЛА на півночі від Вільнянська у напрямку Славгорода (Дніпропетровщина).

О 23:43 - БпЛА в напрямку Харкова/Малої Данилівки з північного сходу.

О 23:49 - БпЛА у напрямку Сум з півночі.

О 23:50 - Харківщина: реактивний БпЛА повз Печеніги південно-західним курсом.

О 00:08 - БпЛА у напрямку м.Запоріжжя.

О 00:11 - Полтавщина:

БпЛА на заході від Миргорода, курс - південний;

БпЛА у напрямку Чорнух, Пирятина з північного сходу.

Оновлена інформація

О 00:16 - Балістична ракета на Київ.

О 00:17 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 00:40 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 00:56 - Сумщина: БпЛА на півночі від Липової Долини, курс - змінний. Київщина: БпЛА на південному сході від Яготина, курс - південно-західний.

О 00:57 - БпЛА у напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.

О 00:59 - Сумщина: БпЛА повз Хотінь у напрямку Миколаївки/Степанівки.

О 01:14 - БпЛА у напрямку Сум з півночі, у напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.

О 01:17 - Київщина: БпЛА у напрямку Переяслава; Чернігівщина: БпЛА на північному заході від Ніжина, курс - західний.

О 01:51 - БпЛА на Чернігівщині на/повз Парафіївку південно-західним курсом.

О 01:53 - БпЛА у напрямку м.Запоріжжя з півдня.

О 01:55 - КАБи на Донеччину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що через російські обстріли два села на Запоріжжі залишилися без світла, понад 5 тисяч абонентів знеструмлені.

Читайте: На кожен російський удар буде наше реагування, - Зеленський