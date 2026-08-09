Сирия и Россия превратят российские военные базы в совместные учебные центры
Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии.
Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, пишет Цензор.НЕТ.
Передача гражданских объектов под контроль Сирии
Подписанию меморандума предшествовали около полутора лет переговоров между сторонами.
Согласно меморандуму, Россия передает Сирии управление гражданскими объектами, в частности аэропортом Хмеймим и четвертым коммерческим терминалом порта Тартус. Они должны быть постепенно интегрированы в гражданскую инфраструктуру страны.
Реорганизация военных объектов
Также стороны договорились пересмотреть роль объектов, которые в настоящее время используются в военных целях.
Так, согласно договоренностям, российские военные базы и другие военные объекты должны быть перепрофилированы в совместные российско-сирийские учебные и тренировочные центры, которые будут действовать в интересах обеих сторон.
Процесс подготовки, как указано в меморандуме, должен быть завершен в течение трех месяцев.
Новый этап в отношениях
МИД Сирии заявил, что принятые решения открывают путь к новому этапу сирийско-российских отношений.
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