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Новости Российские базы в Сирии Отношения Сирии и РФ
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Сирия и Россия превратят российские военные базы в совместные учебные центры

военная база РФ в Сирии

Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, пишет Цензор.НЕТ.

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Передача гражданских объектов под контроль Сирии

Подписанию меморандума предшествовали около полутора лет переговоров между сторонами.

Согласно меморандуму, Россия передает Сирии управление гражданскими объектами, в частности аэропортом Хмеймим и четвертым коммерческим терминалом порта Тартус. Они должны быть постепенно интегрированы в гражданскую инфраструктуру страны.

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Реорганизация военных объектов

Также стороны договорились пересмотреть роль объектов, которые в настоящее время используются в военных целях.

Так, согласно договоренностям, российские военные базы и другие военные объекты должны быть перепрофилированы в совместные российско-сирийские учебные и тренировочные центры, которые будут действовать в интересах обеих сторон.

Процесс подготовки, как указано в меморандуме, должен быть завершен в течение трех месяцев.

Новый этап в отношениях

МИД Сирии заявил, что принятые решения открывают путь к новому этапу сирийско-российских отношений.

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военная база (235) россия (89131) Сирия (2994)
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Топ комментарии
+19
От вам і вся зміна влади: ті самі яйця, тільки вид збоку. Знов обнімашки з терористами.
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09.08.2026 23:13 Ответить
+11
Вони чокнуті чи що? Росіяни стирали в порох бомбами їх міста та села, вбивали, гвалтувати, травили хімікатами. А зараз - перезагрузка відносин. Ну що ж, мабуть така вже доля у тих сирійців.
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09.08.2026 23:19 Ответить
+6
Отакої. А скільки раділи приходу тієї "опозиції".
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09.08.2026 23:22 Ответить

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