Сирия и Россия превратят российские военные базы в совместные учебные центры

Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, пишет Цензор.НЕТ.

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Передача гражданских объектов под контроль Сирии

Подписанию меморандума предшествовали около полутора лет переговоров между сторонами.

Согласно меморандуму, Россия передает Сирии управление гражданскими объектами, в частности аэропортом Хмеймим и четвертым коммерческим терминалом порта Тартус. Они должны быть постепенно интегрированы в гражданскую инфраструктуру страны.

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Реорганизация военных объектов

Также стороны договорились пересмотреть роль объектов, которые в настоящее время используются в военных целях.

Так, согласно договоренностям, российские военные базы и другие военные объекты должны быть перепрофилированы в совместные российско-сирийские учебные и тренировочные центры, которые будут действовать в интересах обеих сторон.

Процесс подготовки, как указано в меморандуме, должен быть завершен в течение трех месяцев.

Новый этап в отношениях

МИД Сирии заявил, что принятые решения открывают путь к новому этапу сирийско-российских отношений.

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