УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13563 відвідувача онлайн
Новини Російські бази в Сирії Відносини Сирії та РФ
2 077 32

Сирія та Росія перетворять російські військові бази на спільні навчальні центри

військова база РФ в Сирії

Москва та Дамаск підписали меморандум про реорганізацію російської присутності в Сирії.

Про це повідомляє сирійське державне агентство SANA, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Передача цивільних об'єктів під контроль Сирії

Підписанню меморандуму передували близько півтора року переговорів між сторонами.

Згідно з меморандумом, Росія передає Сирії керування цивільними об’єктами, зокрема аеропортом Хмеймім та четвертим комерційним терміналом порту Тартус. Вони мають бути поступово інтегровані до громадянської інфраструктури країни.

Читайте також: Сирія призупинила угоди з Росією щодо військових баз - співпраця під питанням, - ЦПД

Реорганізація військових об'єктів

Також сторони домовились переглянути роль об'єктів, які наразі використовуються для військових цілей.

Так, згідно з домовленостями, російські військові бази та інші військові об’єкти мають бути перепрофільовані у спільні російсько-сирійські навчальні та тренувальні центри, які діятимуть на користь обох сторін.

Процес підготовки, зазначено у меморандумі, має бути здійснений за три місяці.

Новий етап у відносинах

МЗС Сирії заявило, що ухвалені рішення відкривають шлях до нового етапу сирійсько-російських відносин.

Читайте також: РФ відновила польоти до військової авіабази в Сирії після повалення Асада, - Bloomberg

Автор: 

військова база (109) росія (47285) Сирія (1645)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
От вам і вся зміна влади: ті самі яйця, тільки вид збоку. Знов обнімашки з терористами.
показати весь коментар
09.08.2026 23:13 Відповісти
+11
Вони чокнуті чи що? Росіяни стирали в порох бомбами їх міста та села, вбивали, гвалтувати, травили хімікатами. А зараз - перезагрузка відносин. Ну що ж, мабуть така вже доля у тих сирійців.
показати весь коментар
09.08.2026 23:19 Відповісти
+6
Отакої. А скільки раділи приходу тієї "опозиції".
показати весь коментар
09.08.2026 23:22 Відповісти

Завантаження...

 
 