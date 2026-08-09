Сирія та Росія перетворять російські військові бази на спільні навчальні центри
Москва та Дамаск підписали меморандум про реорганізацію російської присутності в Сирії.
Про це повідомляє сирійське державне агентство SANA, інформує Цензор.НЕТ.
Передача цивільних об'єктів під контроль Сирії
Підписанню меморандуму передували близько півтора року переговорів між сторонами.
Згідно з меморандумом, Росія передає Сирії керування цивільними об’єктами, зокрема аеропортом Хмеймім та четвертим комерційним терміналом порту Тартус. Вони мають бути поступово інтегровані до громадянської інфраструктури країни.
Реорганізація військових об'єктів
Також сторони домовились переглянути роль об'єктів, які наразі використовуються для військових цілей.
Так, згідно з домовленостями, російські військові бази та інші військові об’єкти мають бути перепрофільовані у спільні російсько-сирійські навчальні та тренувальні центри, які діятимуть на користь обох сторін.
Процес підготовки, зазначено у меморандумі, має бути здійснений за три місяці.
Новий етап у відносинах
МЗС Сирії заявило, що ухвалені рішення відкривають шлях до нового етапу сирійсько-російських відносин.
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