Сирія та Росія перетворять російські військові бази на спільні навчальні центри

Москва та Дамаск підписали меморандум про реорганізацію російської присутності в Сирії.

Про це повідомляє сирійське державне агентство SANA, інформує Цензор.НЕТ.

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Передача цивільних об'єктів під контроль Сирії

Підписанню меморандуму передували близько півтора року переговорів між сторонами.

Згідно з меморандумом, Росія передає Сирії керування цивільними об’єктами, зокрема аеропортом Хмеймім та четвертим комерційним терміналом порту Тартус. Вони мають бути поступово інтегровані до громадянської інфраструктури країни.

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Реорганізація військових об'єктів

Також сторони домовились переглянути роль об'єктів, які наразі використовуються для військових цілей.

Так, згідно з домовленостями, російські військові бази та інші військові об’єкти мають бути перепрофільовані у спільні російсько-сирійські навчальні та тренувальні центри, які діятимуть на користь обох сторін.

Процес підготовки, зазначено у меморандумі, має бути здійснений за три місяці.

Новий етап у відносинах

МЗС Сирії заявило, що ухвалені рішення відкривають шлях до нового етапу сирійсько-російських відносин.

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