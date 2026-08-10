Генерал Великобритании Найтон возле Покровска: как работают дроны ВСУ

Начальник штаба обороны Великобритании сэр Ричард Найтон посетил украинский командный пункт вблизи Покровска и увидел, как Силы обороны используют беспилотники для разведки и поражения российских войск. Генерал назвал увиденное важным свидетельством того, как меняется характер современной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут The Times и Найтон в колонке для Heywood Quarterly.

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Несколько недель назад Найтон побывал в передовом штабе 425-го штурмового полка. В командном пункте он увидел цифровые карты и трансляции с беспилотников, которые использовались для поиска российских военных, атак по позициям противника и уничтожения других дронов.

На экранах также отображались данные, полученные в результате перехвата российских каналов связи.

Британский генерал отметил, что украинские военные, с которыми он общался, в основном — молодые люди, воюющие с февраля 2022 года. Командира подразделения он описал как опытного военного с многочисленными боевыми шрамами.

Как работает "зона смерти"

Позже украинские военные доставили Найтона в секретный командный пункт подразделения беспилотных систем, расположенный ближе к линии фронта.

По его словам, это была часть так называемой "зоны смерти" — пространства, насыщенного беспилотниками. В импровизированном штабе работали десятки экранов с трансляциями полетов дронов, которые операторы дистанционно направляли вдоль линии фронта в Донецкой области.

Операторы могли отдыхать непосредственно рядом с командным пунктом. Для этого использовали, в частности, спальные капсулы.

"Геймификация убийства" встревожила генерала

Особое внимание Найтона привлекла система оценки результатов работы операторов. Каждая атака записывалась на видео, после чего ее результаты проверялись и вносились во внутреннюю систему.

По словам британского генерала, подтвержденные поражения отражались в общей статистике уничтоженных российских военных.

Кроме того, различные цели имеют определенное количество баллов, которые оператор получает за успешное поражение. Эти баллы можно использовать для получения новых беспилотников через закрытую систему, напоминающую интернет-магазин.

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Именно этот элемент Нейтон назвал "геймификацией убийства" и отметил, что увиденное вызвало у него дискомфорт.

Война будущего: космос, киберпространство и ИИ

В своей колонке Нейтон отметил, что современная война все больше выходит за пределы традиционного поля боя и охватывает космос и киберпространство.

По его словам, Россия и Китай уже испытывают спутниковые технологии, способные влиять на работу других спутников, в частности выводить их с орбиты или препятствовать связи.

Британский генерал также сообщил, что Министерство обороны Великобритании за последние два года подверглось более чем 90 тысячам российских кибератак.

Отдельно Нейтон предупредил о потенциальном влиянии искусственного общего интеллекта (AGI). По его мнению, появление такой технологии может стать переломным моментом, сопоставимым по значимости с появлением атомного оружия.

"Сейчас я чувствую, что мы переживаем самый опасный период в моей профессиональной жизни. Изменение баланса сил, разрушение старого порядка и растущая конкуренция порождают нестабильность и неопределенность. Риск просчета и эскалации реален. А война в Украине проливает свет на то, как будут вестись войны в следующем десятилетии и позже", — подытожил Нейтон.

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