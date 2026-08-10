Обстрелы Николаевской и Запорожской областей: погибший, раненые и разрушения

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Николаевской и Запорожской областям с использованием беспилотников, авиации, артиллерии и РСЗО. В результате ударов есть погибший, раненые и поврежденные гражданские объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия атак в Николаевской области

В Николаевской области российские войска четыре раза атаковали Снигуровскую громаду Баштанского района беспилотниками типа "Молния", рассказал и.о. начальника ОГА Георгий Рещетилов.

В результате одного из ударов в селе Нововасильевка пострадала 48-летняя женщина. Ее состояние стабильное, лечение она проходит амбулаторно. Также поврежден частный дом и два автомобиля.

В результате других атак в селе Тамарино повреждены церковь и магазин, а в Снигиревке — объект пищевой промышленности. Информации о других пострадавших нет.

В результате вчерашней ночной атаки БПЛА типа "Молния" в с. Юриевка Снигуровской громады повреждено учебное заведение. Пострадавших нет.

Кроме того, российские войска атаковали FPV-дроном Очаковскую громаду Николаевского района. Пострадавших нет.

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В Запорожской области один погибший и четверо раненых

В результате российских атак по Запорожскому и Пологовскому районам погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты нанесли 867 ударов по 47 населенным пунктам Запорожской области.

Российские войска нанесли 20 авиационных ударов, 619 атак беспилотниками, преимущественно FPV, а также дважды обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, зафиксировано 226 артиллерийских ударов по населенным пунктам области.

Под обстрелом, в частности, находились Степногорск, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Преображенка, Воздвижовка и другие населенные пункты.

Информация о последствиях обстрелов и состоянии пострадавших уточняется.

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