Россия атаковала Днепропетровщину и Херсонщину: есть раненые и разрушения

В течение последних суток российские войска продолжали наносить удары по Херсонской и Днепропетровской областям с помощью дронов, авиации и артиллерии. В результате обстрелов есть раненые, повреждены жилые дома, инфраструктура, автомобили и другое имущество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Херсонской области двое человек получили ранения

В период с 06:00 9 августа до 06:00 10 августа под вражеским авиационным и дронным террором, а также артиллерийскими обстрелами находились десятки населенных пунктов Херсонской области, в частности Берислав, Белозерка, Станислав, Дарьевка, Антоновка, Кизомыс, Садовое и Херсон, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.

Российские военные наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. В результате атак повреждены 8 многоэтажных домов и 4 частных дома.

Также оккупанты повредили хозяйственные постройки и частные автомобили.

В результате российской агрессии два человека получили ранения.

Кроме того, из освобожденных громад Херсонской области накануне эвакуировали шестерых человек.

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В Днепропетровской области враг более 20 раз атаковал три района

С вечера 9 августа российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, рассказал начальник ОГА Александр Ганжа.

В Никопольском районе противник наносил удары по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждены частный дом, автомобили и тракторы.

В Криворожском районе под ударом оказалась Зеленодольская громада. Там повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе россияне атаковали Петропавловскую громаду. В результате обстрела была разрушена автозаправочная станция.

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