Россия атаковала Днепропетровщину и Херсонщину: есть раненые и разрушения
В течение последних суток российские войска продолжали наносить удары по Херсонской и Днепропетровской областям с помощью дронов, авиации и артиллерии. В результате обстрелов есть раненые, повреждены жилые дома, инфраструктура, автомобили и другое имущество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Херсонской области двое человек получили ранения
В период с 06:00 9 августа до 06:00 10 августа под вражеским авиационным и дронным террором, а также артиллерийскими обстрелами находились десятки населенных пунктов Херсонской области, в частности Берислав, Белозерка, Станислав, Дарьевка, Антоновка, Кизомыс, Садовое и Херсон, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.
Российские военные наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. В результате атак повреждены 8 многоэтажных домов и 4 частных дома.
Также оккупанты повредили хозяйственные постройки и частные автомобили.
В результате российской агрессии два человека получили ранения.
Кроме того, из освобожденных громад Херсонской области накануне эвакуировали шестерых человек.
В Днепропетровской области враг более 20 раз атаковал три района
С вечера 9 августа российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, рассказал начальник ОГА Александр Ганжа.
В Никопольском районе противник наносил удары по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждены частный дом, автомобили и тракторы.
В Криворожском районе под ударом оказалась Зеленодольская громада. Там повреждена инфраструктура.
В Синельниковском районе россияне атаковали Петропавловскую громаду. В результате обстрела была разрушена автозаправочная станция.
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