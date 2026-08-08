Войска РФ получили указания о "свободной охоте" на автотранспорт на Херсонщине, - ОВА

Херсонская областная государственная администрация получила оперативную информацию от наших военных об усилении российского дронного террора на территории области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Угроза "свободной охоты" и оптоволоконных FPV

По данным Сил обороны, захватчики получили указания о проведении так называемой "свободной охоты" на автотранспорт с применением БПЛА, в частности с оптоволоконным управлением. Для реализации этих террористических намерений оккупанты увеличили присутствие своих дронных расчетов в регионе.

Особое внимание россиян приковано к автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт Сил обороны.

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Под прицелом — автомобили, рынки и АЗС: предупреждение ОВА

Также возрастает риск ударов вблизи мест значительного скопления автомобилей, в частности возле супермаркетов, рынков и АЗС.

"В ближайшие недели призываю быть максимально бдительными", — подчеркивает глава области.

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