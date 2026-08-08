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Новости Обстрелы Херсонщины
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Войска РФ получили указания о "свободной охоте" на автотранспорт на Херсонщине, - ОВА

Херсонская область

Херсонская областная государственная администрация получила оперативную информацию от наших военных об усилении российского дронного террора на территории области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ

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Угроза "свободной охоты" и оптоволоконных FPV

По данным Сил обороны, захватчики получили указания о проведении так называемой "свободной охоты" на автотранспорт с применением БПЛА, в частности с оптоволоконным управлением. Для реализации этих террористических намерений оккупанты увеличили присутствие своих дронных расчетов в регионе.

Особое внимание россиян приковано к автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт Сил обороны.

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Под прицелом — автомобили, рынки и АЗС: предупреждение ОВА

Также возрастает риск ударов вблизи мест значительного скопления автомобилей, в частности возле супермаркетов, рынков и АЗС.

"В ближайшие недели призываю быть максимально бдительными", — подчеркивает глава области.

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Автор: 

беспилотник (5563) обстрел (34767) Херсонская область (6007)
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Топ комментарии
+9
Де вільне полювання на автотранспорт в бєлгородщінє,курщінє,воронєжчінє,брянщінє...Де це все?
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08.08.2026 16:08 Ответить
+4
Прям оперативна новина.
Як тільки навчальний центр Рубікона з'явився на окупованій частині Херсонщини, так і почався терор мирного населення. Це в цих виродків навчанням називається.
Питання в іншому. В якій сраці світу сидить Херсонська ОВА, да і взагалі що вона робить. Якщо робить такі оперативні заяви, про те, що і так давно роблять виродки з Рубікона.
Ну і звісно ще питання до нашого МЗС, яке про терор дронами на Херсонщині почало говорити тільки після нещодавнього відосу. Хоча треба кричати на весь світ, що Рубікона це злочинна організація. Вимагати визнати їх злочинцями проти людства!!!
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08.08.2026 16:42 Ответить
+3
Чому б Мадяру не навідатись дронами додому до кожного кацапського дроновода чи їхніх командуючих? Рашисти повинні горіти всі в пеклі від старого до малого
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08.08.2026 16:16 Ответить

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