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Новини Обстріли Херсонщини
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Війська РФ отримали вказівки щодо "вільного полювання" на автотранспорт на Херсонщині, - ОВА

херсонська область

Херсонська ОВА отримала оперативну інформацію від наших воїнів щодо посилення російського дронового терору на території області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ

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Загроза "вільного полювання" та оптоволоконних FPV

За даними Сил оборони, загарбники отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на автотранспорт із застосуванням БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні. Для реалізації цих терористичних намірів окупанти збільшили присутність своїх дронових розрахунків у регіоні.

Особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони.

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Під прицілом - авто, ринки та АЗС: застереження ОВА

Також збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС.

"Найближчими тижнями закликаю бути максимально пильними", - наголошує очільник області.

Читайте: Херсон знеструмлено внаслідок нічної атаки: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Автор: 

безпілотник БпЛА (5752) обстріл (36065) Херсонська область (6877)
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Топ коментарі
+10
Де вільне полювання на автотранспорт в бєлгородщінє,курщінє,воронєжчінє,брянщінє...Де це все?
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08.08.2026 16:08 Відповісти
+4
Чому б Мадяру не навідатись дронами додому до кожного кацапського дроновода чи їхніх командуючих? Рашисти повинні горіти всі в пеклі від старого до малого
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08.08.2026 16:16 Відповісти
+4
Прям оперативна новина.
Як тільки навчальний центр Рубікона з'явився на окупованій частині Херсонщини, так і почався терор мирного населення. Це в цих виродків навчанням називається.
Питання в іншому. В якій сраці світу сидить Херсонська ОВА, да і взагалі що вона робить. Якщо робить такі оперативні заяви, про те, що і так давно роблять виродки з Рубікона.
Ну і звісно ще питання до нашого МЗС, яке про терор дронами на Херсонщині почало говорити тільки після нещодавнього відосу. Хоча треба кричати на весь світ, що Рубікона це злочинна організація. Вимагати визнати їх злочинцями проти людства!!!
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08.08.2026 16:42 Відповісти

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