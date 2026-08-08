Війська РФ отримали вказівки щодо "вільного полювання" на автотранспорт на Херсонщині, - ОВА

Херсонська ОВА отримала оперативну інформацію від наших воїнів щодо посилення російського дронового терору на території області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Загроза "вільного полювання" та оптоволоконних FPV

За даними Сил оборони, загарбники отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на автотранспорт із застосуванням БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні. Для реалізації цих терористичних намірів окупанти збільшили присутність своїх дронових розрахунків у регіоні.

Особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони.

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Під прицілом - авто, ринки та АЗС: застереження ОВА

Також збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС.

"Найближчими тижнями закликаю бути максимально пильними", - наголошує очільник області.

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