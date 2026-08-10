Росія атакувала Дніпропетровщину та Херсонщину: є поранені й руйнування

Російські війська протягом минулої доби продовжували атакувати Херсонську та Дніпропетровську області дронами, авіацією та артилерією. Внаслідок обстрілів є поранені, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура, автомобілі та інше майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Херсонщині двоє людей дістали поранення

У період із 06:00 9 серпня до 06:00 10 серпня під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів Херсонської області, зокрема Берислав, Білозерка, Станіслав, Дар'ївка, Антонівка, Кізомис, Садове та Херсон, повідомив начальник ОВА Олександр ПРокудін.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Внаслідок атак пошкоджено 8 багатоповерхівок та 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили господарські споруди та приватні автомобілі.

Через російську агресію дві людини дістали поранення.

Крім того, зі звільнених громад Херсонщини напередодні евакуювали шістьох людей.

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На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів атакував три райони

З вечора 9 серпня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, розповів начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджено приватний будинок, автомобілі та трактори.

У Криворізькому районі під ударом опинилася Зеленодольська громада. Там пошкоджено інфраструктуру.

На Синельниківщині росіяни атакували Петропавлівську громаду. Внаслідок обстрілу понівечено автозаправну станцію.

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