РФ с июля изменила тактику дроновых ударов по Одесчине, - ВМС

Россия изменила тактику применения дронов для нанесения ударов по Одесской области, начав использовать "Бандероли" и реактивные "Шахеды-238". Силы обороны Украины ищут способы противодействия новым атакам.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Россияне в какой-то момент, в середине июля, изменили тактику применения дронов. Они начали периодически использовать баражирующие боеприпасы типа "Бандероль" или дроны "Шахед-238" — это дроны на реактивной тяге", — пояснил он.

По словам Плетенчука, Силы обороны работают над тем, чтобы противодействовать таким атакам, в частности задействованы украинская авиация Воздушных сил, морская авиация и армейская авиация.

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"Конечно, мы делаем все, что в наших силах, чтобы максимально нейтрализовать эти атаки. В любом случае, будем и дальше работать над этим.

Работают и дроны-перехватчики. Мы сталкивались с подобными кризисами. За период полномасштабного вторжения это не первый и даже не второй случай", — подчеркнул представитель ВМС.

Он добавил, что в свое время Военно-морские силы находили выход из подобных ситуаций.

"Сейчас, конечно, мы работаем над тем, чтобы уменьшить воздействие и в этой ситуации. И уверен, что мы найдем выход рано или поздно", — подытожил Плетенчук.

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