РФ із липня змінила тактику дронових ударів по Одещині, - ВМС

Росія змінила тактику застосування дронів для ударів по Одещині, почавши використовувати "Бандеролі" та реактивні "Шахеди-238". Сили оборони України шукають способи протидії новим атакам.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Росіяни змінили в якийсь момент, всередині липня, тактику щодо застосування дронів. Вони почали використовувати баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" періодично, або дрони "Шахед 238" - це дрони на реактивній тязі", - пояснив він.

За словами Плетенчука, Сили оборони працюють над тим, щоб протидіяти таким атакам, зокрема працюють українська авіація Повітряних сил, морська авіація і армійська теж.

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"Звісно, все, що можемо, ми робимо для того, щоб нівелювати максимально ці атаки. У будь-якому разі, будемо і надалі працювати над цим.

Працюють і дрони-перехоплювачі. Ми бачили подібні кризи. За період повномасштабного вторгнення вона не перша і навіть не друга", - наголосив речник ВМС.

Він додав, що свого часу Військово-моріські сили знайшли вихід з подібних ситуацій.

"Зараз, звісно, ми працюємо над тим, щоб зменшити вплив і в цій ситуації. І впевнений, що ми знайдемо вихід рано чи пізно", - підсумував Плетенчук.

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