107 подозрений и 1,18 млрд грн для государства: НАБУ и САП подвели итоги борьбы с топовой коррупцией за полгода

В течение первых шести месяцев 2026 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сохранили высокую интенсивность расследований, сосредоточившись на раскрытии масштабных схем в стратегических отраслях.

В центре внимания оказались коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, энергетическом секторе, а также среди высших должностных лиц исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ключевые цифры за 6 месяцев

107 лицам сообщено о подозрении;

106 человек предстали перед судом (в том числе 4 народных депутата);

55 приговоров ВАКС в отношении 76 человек вступили в законную силу;

Более 139 миллионов гривен направлено на нужды Сил обороны Украины, а общий экономический эффект (возмещение ущерба и конфискации) превысил 1,18 миллиарда гривен.

Наиболее резонансные расследования касались высшего эшелона власти. В частности, бывшему руководителю Офиса Президента вручили подозрение в легализации более 460 миллионов гривен, полученных через коррупционную схему в "Энергоатоме", в рамках которой подозрение в отмывании более 112 миллионов долларов США получил и бывший министр энергетики. Другой экочиновник — экс-заместитель главы ОПУ — фигурирует в деле о незаконном присвоении 141 миллиона гривен выплат по "зеленому" тарифу на оккупированных территориях.

Особое внимание уделялось защите ресурсов в оборонной сфере в условиях военного положения. Детективы разоблачили должностное лицо ГПСУ в вымогательстве 1 миллиона долларов взятки за контракт на поставку FPV-дронов, раскрыли схему присвоения 32 миллионов гривен в структурах "Укроборонпрома", а также пресекли масштабную аферу со списанием и перепродажей запчастей к бронетехнике на сумму свыше 350 миллионов гривен.

Существенный прогресс зафиксирован и в судебной и парламентской сферах. В суд направлено дело в отношении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады за попытку системного подкупа коллег-парламентариев. В деле о взяточничестве в Верховном Суде расширен круг подозреваемых — подозрения получили еще четверо судей, а в отношении экс-главы суда Всеволода Князева ВАКС утвердил соглашение о признании вины. Кроме того, апелляционная инстанция оставила в силе шестилетний срок лишения свободы для бывшего главы ГФС Романа Насирова.

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