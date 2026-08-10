107 підозр та 1,18 млрд грн для держави: НАБУ і САП підбили підсумки боротьби з топкорупцією за пів року

Упродовж перших шести місяців 2026 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зберегли високу інтенсивність розслідувань, зосередившись на викритті масштабних схем у стратегічних галузях.

У центрі уваги опинилися корупційні злочини в оборонно-промисловому комплексі, енергетичному секторі, а також серед вищих посадовців виконавчої, законодавчої та судової гілок влади, інформує Цензор.НЕТ.

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Ключові цифри за 6 місяців

107 особам повідомлено про підозру;

106 осіб постали перед судом (зокрема 4 народні депутати);

55 вироків ВАКС щодо 76 осіб набрали законної сили;

Понад 139 мільйонів гривень спрямовано на Сили оборони України, а загальний економічний ефект (відшкодування та конфіскації) перевищив 1,18 мільярда гривень.

Найбільш резонансні розслідування стосувалися вищого ешелону влади. Зокрема, колишньому керівнику Офісу Президента вручили підозру в легалізації понад 460 мільйонів гривень, отриманих через корупційну схему в "Енергоатомі", у межах якої підозру у відмиванні понад 112 мільйонів доларів США отримав і колишній міністр енергетики. Інший екочиновник - ексзаступник керівника ОПУ - фігурує у справі про незаконне заволодіння 141 мільйоном гривень виплат за "зеленим" тарифом на окупованих територіях.

Особлива увага приділялася захисту ресурсів в оборонній сфері в умовах воєнного стану. Детективи викрили посадовця ДПСУ на вимаганні 1 мільйона доларів хабаря за контракт на постачання FPV-дронів, розкрили схему привласнення 32 мільйонів гривень у структурах "Укроборонпрому", а також припинили масштабну оборудку зі списанням та перепродажем запчастин до бронетехніки на суму понад 350 мільйонів гривень.

Суттєвий прогрес зафіксовано і в судовій та парламентській сферах. До суду скеровано справу щодо очільниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради за спробу системного підкупу колег-парламентарів. У справі про хабарництво у Верховному Суді розширено коло підозрюваних - підозри отримали ще четверо суддів, а щодо ексочільника суду Всеволода Князєва ВАКС затвердив угоду про визнання вини. Крім того, апеляційна інстанція залишила в силі шестирічний термін ув'язнення для колишнього голови ДФС Романа Насірова.

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