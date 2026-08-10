УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14052 відвідувача онлайн
Новини
405 5

107 підозр та 1,18 млрд грн для держави: НАБУ і САП підбили підсумки боротьби з топкорупцією за пів року

НАБУ та САП підсумували результати роботи за перше півріччя 2026 року

Упродовж перших шести місяців 2026 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зберегли високу інтенсивність розслідувань, зосередившись на викритті масштабних схем у стратегічних галузях.

У центрі уваги опинилися корупційні злочини в оборонно-промисловому комплексі, енергетичному секторі, а також серед вищих посадовців виконавчої, законодавчої та судової гілок влади, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ключові цифри за 6 місяців

  • 107 особам повідомлено про підозру;

  • 106 осіб постали перед судом (зокрема 4 народні депутати);

  • 55 вироків ВАКС щодо 76 осіб набрали законної сили;

  • Понад 139 мільйонів гривень спрямовано на Сили оборони України, а загальний економічний ефект (відшкодування та конфіскації) перевищив 1,18 мільярда гривень.

Найбільш резонансні розслідування стосувалися вищого ешелону влади. Зокрема, колишньому керівнику Офісу Президента вручили підозру в легалізації понад 460 мільйонів гривень, отриманих через корупційну схему в "Енергоатомі", у межах якої підозру у відмиванні понад 112 мільйонів доларів США отримав і колишній міністр енергетики. Інший екочиновник - ексзаступник керівника ОПУ - фігурує у справі про незаконне заволодіння 141 мільйоном гривень виплат за "зеленим" тарифом на окупованих територіях.

Особлива увага приділялася захисту ресурсів в оборонній сфері в умовах воєнного стану. Детективи викрили посадовця ДПСУ на вимаганні 1 мільйона доларів хабаря за контракт на постачання FPV-дронів, розкрили схему привласнення 32 мільйонів гривень у структурах "Укроборонпрому", а також припинили масштабну оборудку зі списанням та перепродажем запчастин до бронетехніки на суму понад 350 мільйонів гривень.

Суттєвий прогрес зафіксовано і в судовій та парламентській сферах. До суду скеровано справу щодо очільниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради за спробу системного підкупу колег-парламентарів. У справі про хабарництво у Верховному Суді розширено коло підозрюваних - підозри отримали ще четверо суддів, а щодо ексочільника суду Всеволода Князєва ВАКС затвердив угоду про визнання вини. Крім того, апеляційна інстанція залишила в силі шестирічний термін ув'язнення для колишнього голови ДФС Романа Насірова.

Також читайте: У НАБУ немає конфлікту з СБУ, але фіксуються незаконні дії щодо працівників Бюро, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4434) розслідування (2151) Україна (3387) САП (1010)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 