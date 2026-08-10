РФ начала устанавливать антидроновую защиту на подводные лодки Тихоокеанского флота, — СМИ

Россия начала массово оснащать подводные лодки средствами защиты от дронов, устанавливая специальные сетки на подводных лодках Тихоокеанского флота. Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что таких укрытий стало значительно больше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Business Insider со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Vantor.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным издания, на снимках от 4 августа 2026 года на базе "Рыбачий" на Камчатке антидроновыми сетками покрыто более шести подводных лодок. Для сравнения: на спутниковых фото, сделанных в мае, такие конструкции были установлены лишь на двух подводных лодках.

База "Рыбачий" является главным пунктом базирования подводных сил Тихоокеанского флота РФ. Там размещаются атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, а также многоцелевые ударные подводные лодки. Она расположена более чем в 7200 километрах от Украины.

Как отмечает Business Insider, британская военная разведка еще в июле пришла к выводу, что установка таких конструкций является реакцией России на способность Украины наносить удары по объектам вдали от линии фронта. Украинские беспилотники уже неоднократно поражали цели на расстоянии более 2000 километров от государственной границы.

Подобные меры российские военные принимают и на других флотах. В июне спутниковые снимки зафиксировали как минимум три подводные лодки с антидроновыми конструкциями над боевыми рубками на военно-морской базе в Новороссийске.

Речь идет о подводных лодках проектов 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка", известных по классификации НАТО как Kilo. База в Новороссийске является одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота РФ и неоднократно становилась целью ударов Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБС с начала августа поразили 12 судов "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях, — Мадяр. ВИДЕО