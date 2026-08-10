РФ почала встановлювати антидроновий захист на підводні човни Тихоокеанського флоту, - ЗМІ

Росія почала масово обладнувати підводні човни антидроновим захистом, встановлюючи спеціальні сітки на субмаринах Тихоокеанського флоту. Нові супутникові знімки свідчать, що таких укриттів стало значно більше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Business Insider із посиланням на супутникові знімки американської компанії Vantor.

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За даними видання, на знімках від 4 серпня 2026 року на базі "Рибачий" на Камчатці антидроновими сітками вкрито понад шість підводних човнів. Для порівняння, на супутникових фото, зроблених у травні, такі конструкції були встановлені лише на двох субмаринах.

База "Рибачий" є головним пунктом базування підводних сил Тихоокеанського флоту РФ. Там розміщуються атомні підводні човни з балістичними ракетами, а також багатоцільові ударні субмарини. Вона розташована більш ніж за 7200 кілометрів від України.

Як зазначає Business Insider, британська військова розвідка ще у липні дійшла висновку, що встановлення таких конструкцій є реакцією Росії на здатність України завдавати ударів по об'єктах далеко від лінії фронту. Українські безпілотники вже неодноразово уражали цілі на відстані понад 2000 кілометрів від державного кордону.

Подібні заходи російські військові запроваджують і на інших флотах. У червні супутникові знімки зафіксували щонайменше три підводні човни з антидроновими конструкціями над бойовими рубками на військово-морській базі в Новоросійську.

Йдеться про субмарини проєктів 877 "Палтус" і 636 "Варшавянка", відомі за класифікацією НАТО як Kilo. База в Новоросійську є одним із ключових пунктів базування Чорноморського флоту РФ і неодноразово ставала ціллю ударів Сил оборони України.

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