Зеленский провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии: обсудили шаги в рамках Drone Deal
Президент Владимир Зеленский обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом меры, которые будут приняты в ближайшее время в рамках соглашения Drone Deal между странами.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Реализация Drone Deal
"Фактически ежедневно поддерживаем контакты с друзьями и партнерами Украины, чтобы обеспечить большую безопасность. Сегодня очень предметно поговорили с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Есть области, в которых Украина и Саудовская Аравия способны усилить возможности друг друга по защите жизни и людей. Обсудили шаги, которые предпримем в ближайшее время в рамках Drone Deal между нашими странами", — рассказал Зеленский.
В свою очередь наследный принц рассказал о договоренностях Саудовской Аравии с Турцией и Пакистаном и соответствующих перспективах.
Глобальная продовольственная безопасность
"Мы скоординировали позиции и контакты, чтобы наши страны могли внести больше позитива в сферу продовольственной безопасности. Это глобальная необходимость", — подчеркнул украинский лидер.
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