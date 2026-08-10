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Новости Индустрия дронов
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Зеленский провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии: обсудили шаги в рамках Drone Deal

Зеленський

Президент Владимир Зеленский обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом меры, которые будут приняты в ближайшее время в рамках соглашения Drone Deal между странами.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Реализация Drone Deal

"Фактически ежедневно поддерживаем контакты с друзьями и партнерами Украины, чтобы обеспечить большую безопасность. Сегодня очень предметно поговорили с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Есть области, в которых Украина и Саудовская Аравия способны усилить возможности друг друга по защите жизни и людей. Обсудили шаги, которые предпримем в ближайшее время в рамках Drone Deal между нашими странами", — рассказал Зеленский.

В свою очередь наследный принц рассказал о договоренностях Саудовской Аравии с Турцией и Пакистаном и соответствующих перспективах.

Глобальная продовольственная безопасность

"Мы скоординировали позиции и контакты, чтобы наши страны могли внести больше позитива в сферу продовольственной безопасности. Это глобальная необходимость", — подчеркнул украинский лидер.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25485) Саудовская Аравия (368) дроны (7883)
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Топ комментарии
+3
А этот кайфует.. а этот раскатывает. Шейхи, президенты премьеры короли-В девяносто пятом кагале такого и не снилось
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10.08.2026 18:49 Ответить
+2
Такі розмови зеленського, мабуть, надали значне полегшення, Українцям під обстрілами московитів КАБАМИ???
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10.08.2026 18:41 Ответить
+1
і знову ці дебільні постановочні фоточки і клоунада
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10.08.2026 18:47 Ответить

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