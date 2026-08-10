УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14100 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
685 19

Зеленський провів розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії: обговорили кроки в межах Drone Deal

Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом кроки, які будуть зроблені найближчим часом у межах Drone Deal між країнами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реалізація Drone Deal

"Фактично щодня контактуємо з друзями й партнерами України, щоб безпеки було більше. Сьогодні дуже предметно поговорили зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Є площини, в яких Україна та Саудівська Аравія здатні посилити можливості одна одної захищати життя і людей. Обговорили кроки, які зробимо найближчим часом в рамках Drone Deal між нашими країнами", - розповів Зеленський.

Своєю чергою спадкоємний принц розказав про домовленості Саудівської Аравії з Туреччиною та Пакистаном і відповідні перспективи.

Глобальна продовольча безпека

"Скоординували позиції та контакти, щоб наші країни могли дати більше позитиву у сфері продовольчої безпеки. Це глобальна потреба", - наголосив український лідер.

Дивіться також: Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії: Розвиваємо домовленості у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (26638) Саудівська Аравія (278) дрони (8587)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А этот кайфует.. а этот раскатывает. Шейхи, президенты премьеры короли-В девяносто пятом кагале такого и не снилось
показати весь коментар
10.08.2026 18:49 Відповісти
+2
Такі розмови зеленського, мабуть, надали значне полегшення, Українцям під обстрілами московитів КАБАМИ???
показати весь коментар
10.08.2026 18:41 Відповісти
+1
і знову ці дебільні постановочні фоточки і клоунада
показати весь коментар
10.08.2026 18:47 Відповісти

Завантаження...

 
 