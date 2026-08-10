Зеленський провів розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії: обговорили кроки в межах Drone Deal

Президент Володимир Зеленський обговорив із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом кроки, які будуть зроблені найближчим часом у межах Drone Deal між країнами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Реалізація Drone Deal

"Фактично щодня контактуємо з друзями й партнерами України, щоб безпеки було більше. Сьогодні дуже предметно поговорили зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Є площини, в яких Україна та Саудівська Аравія здатні посилити можливості одна одної захищати життя і людей. Обговорили кроки, які зробимо найближчим часом в рамках Drone Deal між нашими країнами", - розповів Зеленський.

Своєю чергою спадкоємний принц розказав про домовленості Саудівської Аравії з Туреччиною та Пакистаном і відповідні перспективи.

Глобальна продовольча безпека

"Скоординували позиції та контакти, щоб наші країни могли дати більше позитиву у сфері продовольчої безпеки. Це глобальна потреба", - наголосив український лідер.

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