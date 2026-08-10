Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Херсона: в городе перебои со светом и водой

Российские авиаудары по критически важной инфраструктуре Херсона привели к перебоям с электро- и водоснабжением в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

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В Херсоне частично обесточены три района

По словам Шанько, вследствие российских авиаударов частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы Херсона.

"Российские террористы в очередной раз цинично атаковали с воздуха критическую инфраструктуру нашей громады. Вследствие авиаударов перебои с электро- и водоснабжением наблюдаются по всему городу. Частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы Херсона", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсоне вследствие атаки российского беспилотника пострадала 12-летняя девочка.