Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Херсона: в городе перебои со светом и водой
Российские авиаудары по критически важной инфраструктуре Херсона привели к перебоям с электро- и водоснабжением в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
В Херсоне частично обесточены три района
По словам Шанько, вследствие российских авиаударов частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы Херсона.
"Российские террористы в очередной раз цинично атаковали с воздуха критическую инфраструктуру нашей громады. Вследствие авиаударов перебои с электро- и водоснабжением наблюдаются по всему городу. Частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы Херсона", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Херсоне вследствие атаки российского беспилотника пострадала 12-летняя девочка.
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