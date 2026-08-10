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Новини Обстріли Херсона
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Росія вдарила по критичній інфраструктурі Херсона: у місті перебої зі світлом та водою

Після удару по Херсону у місті зникло світло і вода

Російські авіаудари по критичній інфраструктурі Херсона спричинили перебої з електро- та водопостачанням у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

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У Херсоні частково знеструмлені три райони

За словами Шанька, внаслідок російських авіаударів частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.

"Російські терористи вкотре цинічно атакували з авіації критичну інфраструктуру нашої громади. Внаслідок авіаударів перебої з електро- та водопостачанням спостерігаються по всьому місту. Частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 12-річна дівчинка.

Автор: 

обстріл (36105) Херсон (3764) електроенергія (3441) водопостачання (734) Херсонська область (6882) Херсонський район (1006)
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