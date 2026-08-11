Военный из Кировоградщины обратился к главнокомандующему ВСУ по поводу нехватки воды, еды и лекарств: в бригаде отреагировали

Командир взвода огневой поддержки 121-й отдельной бригады территориальной обороны Анатолий Сащук заявил о нехватке воды, еды и медикаментов у военных на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении военнослужащего к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому, которое распространили в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Военный заявил о нехватке воды и еды

Анатолий Сащук рассказал, что его подразделение находится на позициях с апреля 2026 года. По его словам, военные должны были прибыть на месяц для смены бойцов, которые до этого восемь месяцев находились на позициях без ротации.

Командир заявил, что у военных недостаточно продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Также, по его словам, на одной из позиций личный состав в течение 12 суток не получал ни воды, ни еды.

"Мы находимся в командировке во втором батальоне беспилотных систем воинской части А7049 на Запорожском направлении. Мы прибыли в командировку для замены семи военных, которые восемь месяцев находились на позициях без ротации. И срок нашей командировки, как нам говорили, один месяц. Но с апреля мы находимся на позициях. Нам говорили, что есть запасные позиции, основные позиции и они готовы для пребывания, но, как оказалось, это не так.

Нам говорили, что обеспечение и логистика налажены и все сбрасывают с дронов. И это тоже не так. Сейчас мы находимся в укрытии, которое нашли. Снабжения продовольствием и питьевой водой нет от трех до семи суток. Когда я находился на другой позиции, мой личный состав вообще не получал 12 суток ни питьевой воды, ни еды. Чтобы поддержать свой организм, мы пьем свою мочу и ждем, когда нам сбросят хоть что-нибудь.

Старлинк у нас сломали, и мы общались только по рации. Просили сбросить старлинк, но в ответ получили только "плюс" и все. Наши знакомые две недели назад купили нам старлинк, но мы получили его только три дня назад.

Нашим родным командование батальона сообщало, что мы во всем обеспечены и у нас есть все, но это не так. На весь мой личный состав сбрасывают посылки: 4 килограмма еды и три бутылки воды, а остальным сбрасывают по девять килограммов. И если им не сбрасывают воду ночью, то сбрасывают днем. Но когда я прошу, чтобы нам сбросили, то в ответ получаю разные "отмазки".

Лекарства заказываем и также получаем не вовремя, а бывает, что и вовсе не получаем. Некоторые из моих военнослужащих несколько дней находились в полусознательном состоянии из-за нехватки воды и еды.

Я принял решение, что я и мой личный состав покидаем позицию, не дожидаясь смены, ведь ни сил, ни возможности оставаться на позициях у нас нет. Мы не отказываемся служить, но другого выхода у нас нет. Просим обеспечить коридор для безопасного выхода отсюда и транспорт для эвакуации".

По словам сестры военнослужащего Татьяны Кравчук, это уже третье видеообращение военных этой бригады о нехватке еды, воды и медикаментов. Первое обращение было в мае, второе — в июле, а третье военные записали 9 августа, пишет "Суспільне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Драпатый обсудили антибаллистическую оборону, защиту Донецкой области и кадровые вопросы в ВСУ

В бригаде объяснили ситуацию

Командование 121-й отдельной бригады территориальной обороны 10 августа обнародовало разъяснение по поводу видеообращения военнослужащих.

В бригаде заявили, что на труднодоступные позиции продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи доставляют дронами по установленному графику.

По информации командования, в течение месяца подразделению доставили 27 посылок. Каждая из них весила почти девять килограммов.

"Ситуация на этом направлении остается крайне сложной. Неблагоприятные погодные условия, постоянные действия россиян и работа вражеских средств РЭБ иногда мешают доставлять грузы вовремя и в целости. Мы понимаем беспокойство военнослужащих, поддерживаем каждого из них и вместе с ними переживаем возникшие трудности. Командир бригады лично общается с военными и знает о сложившейся ситуации. Командование бригады делает все возможное, чтобы в ближайшее время провести ротацию — как только это можно будет сделать безопасно для жизни и здоровья личного состава. Сейчас важно не подвергать защитников дополнительной опасности во время перемещения".

В командовании бригады также отметили, что информация из видеообращения не отражает всех обстоятельств ситуации.

Читайте также: Поставки ракет для ПВО в Украину сократились втрое, хотя у партнеров ракеты есть, - Зеленский