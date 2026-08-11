Військовий з Кіровоградщини звернувся до головнокомандувача ЗСУ щодо нестачі води, їжі та ліків: у бригаді відреагували

Командир взводу вогневої підтримки 121-ї окремої бригади територіальної оборони Анатолій Сащук заявив про нестачу води, їжі та медикаментів у військових на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні військовослужбовця до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, яке поширили в соцмережах.

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Військовий заявив про нестачу води та їжі

Анатолій Сащук розповів, що його підрозділ перебуває на позиціях із квітня 2026 року. За його словами, військові мали прибути на місяць для заміни бійців, які до цього вісім місяців перебували на позиціях без ротації.

Командир заявив, що військові не мають достатньо продовольства, питної води та медикаментів. Також, за його словами, на одній із позицій особовий склад протягом 12 діб не отримував води та їжі.

"Ми перебуваємо у відрядженні в другому батальйоні безпілотних систем військової частини А7049 на Запорізькому напрямку. Ми прибули у відрядження для заміни семи військових, які вісім місяців перебували на позиціях без ротації. І термін нашого відрядження, як нам говорили, один місяць. Але з квітня ми перебуваємо на позиціях. Нам говорили, що є запасні позиції, основні позиції і вони готові для перебування, але як виявилось, це не так.*

Нам говорили, що забезпечення та логістика налаштована і все скидають з дронів. І це також не так. Ми зараз перебуваємо в укритті, яке знайшли. Забезпечення харчами та питною водою немає від трьох до семи діб. Коли я перебував на іншій позиції, мій особовий склад взагалі не отримував 12 діб ні питної води, ні їжі. Щоб підтримати свій організм, ми п'ємо свою сечу і чекаємо, коли нам скинуть хоч щось.

Старлінк нам розбили, і ми мали зв'язок тільки по рації. Просили скинути старлінк, але у відповідь ми отримали тільки "плюс" і все. Наші знайомі два тижні тому нам купили старлінк, але отримали ми його тільки три дні тому.

Нашим рідним командування батальйону повідомляло, що ми всім забезпечені і все маємо, але це не так. На весь мій особовий склад скидають посилки: 4 кілограми їжі та три пляшки води, а інші скидають по дев'ять кілограмів. І якщо не скидають їм вночі воду, то скидають вдень. Але коли я прошу, щоб нам скинули, то у відповідь я отримую різні "відмазки".

Ліки замовляємо і також невчасно отримуємо, а буває, зовсім не отримуємо. Деякі мої військовослужбовці декілька днів були в напівсвідомості від нестачі води та їжі.

Я ухвалив рішення, що я і мій особовий склад виходимо з позиції без очікування заміни, адже ні сил, ні змоги перебувати на позиціях в нас немає. Ми не відмовляємося служити, але іншого виходу в нас немає. Просимо коридор для безпечного виходу звідси і транспорт для евакуації".

За словами сестри військовослужбовця Тетяни Кравчук, це вже третє відеозвернення військових цієї бригади щодо нестачі їжі, води та медикаментів. Перше звернення було у травні, друге — у липні, а третє військові записали 9 серпня, пише "Суспільне".

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У бригаді пояснили ситуацію

Командування 121-ї окремої бригади територіальної оборони 10 серпня оприлюднило пояснення щодо відеозвернення військовослужбовців.

У бригаді заявили, що на важкодоступні позиції продовольство, медикаменти та інші необхідні речі доставляють дронами за визначеним графіком.

За інформацією командування, протягом місяця підрозділу доставили 27 пакунків. Кожен із них важив майже дев'ять кілограмів.

"Ситуація на цьому напрямку залишається вкрай складною. Несприятливі погодні умови, постійні дії росіян та робота ворожих засобів РЕБ іноді заважають доставляти вантажі вчасно й неушкодженими. Ми розуміємо занепокоєння військовослужбовців, підтримуємо кожного з них і разом із ними переймаємося труднощами, що виникли. Командир бригади особисто спілкується з військовими та знає про ситуацію, що склалася. Командування бригади робить усе можливе, аби найближчим часом провести ротацію — щойно це можна буде зробити безпечно для життя і здоров'я особового складу. Наразі важливо не наражати захисників на додаткову небезпеку під час переміщення".

У командуванні бригади також зазначили, що інформація з відеозвернення не відображає всіх обставин ситуації.

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