Руководил ударами по энергетике Украины весной 2024 года: СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Новикову
Начальнику управления строительства и развития систем БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майору Александру Новикову заочно предъявлено подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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По данным киберэкспертов и следователей, он причастен к организации массированных обстрелов энергообъектов и газотранспортной системы Украины.
"В марте-апреле 2024 года он организовал серию ударов дронами типа "Герань-2" (российская копия "Shahed-136") по критической инфраструктуре Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.
Для этого Новиков лично руководил воздушными атаками, отдавая приказы заместителю командира берегового ракетного дивизиона (береговых ракетных комплексов "Бастион-М") 15-й отдельной береговой ракетной бригады РФ.
Во исполнение указаний российского генерала военнослужащие вражеских подразделений осуществляли целенаправленные запуски дронов по украинским электростанциям и объектам ГТС", - говорится в сообщении.
Оккупанты пытались обесточить украинские города и нарушить газоснабжение жилого фонда и социальных объектов сразу в трех областях.
Новикову сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
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