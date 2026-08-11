Руководил ударами по энергетике Украины весной 2024 года: СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Новикову

Начальнику управления строительства и развития систем БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майору Александру Новикову заочно предъявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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По данным киберэкспертов и следователей, он причастен к организации массированных обстрелов энергообъектов и газотранспортной системы Украины.

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"В марте-апреле 2024 года он организовал серию ударов дронами типа "Герань-2" (российская копия "Shahed-136") по критической инфраструктуре Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.

Для этого Новиков лично руководил воздушными атаками, отдавая приказы заместителю командира берегового ракетного дивизиона (береговых ракетных комплексов "Бастион-М") 15-й отдельной береговой ракетной бригады РФ.

Во исполнение указаний российского генерала военнослужащие вражеских подразделений осуществляли целенаправленные запуски дронов по украинским электростанциям и объектам ГТС", - говорится в сообщении.

Оккупанты пытались обесточить украинские города и нарушить газоснабжение жилого фонда и социальных объектов сразу в трех областях.

Новикову сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

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