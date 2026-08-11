Керував ударами по енергетиці України навесні 2024 року: СБУ повідомила про підозру генералу РФ Новікову
Заочно повідомлено про підозру начальнику управління будівництва та розвитку систем БпЛА Генштабу ЗС РФ генерал-майору Олександру Новікову.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними кіберфахівців та слідчих, він причетний до організації масованих обстрілів енергооб’єктів та газотранспортної системи України.
"У березні-квітні 2024 року він організував серію ударів дронами типу "Герань-2" (російська копія "Shahed-136") по критичній інфраструктурі Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.
Для цього Новіков особисто командував повітряними атаками, віддаючи накази заступнику командира берегового ракетного дивізіону (берегових ракетних комплексів "Бастіон-М") 15-ї окремої берегової ракетної бригади рф.
На виконання вказівок російського генерала військовослужбовці ворожих підрозділів здійснювали цілеспрямовані пуски дронів по українських електростанціях та об’єктах ГТС", - йдеться в повідомленні.
Окупанти намагалися знеструмити українські міста та порушити газове постачання житлового фонду та соціальних об’єктів одразу у трьох областях.
Новікову повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
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