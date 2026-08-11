Рашисты нанесли удар по центральному рынку Славянска: по меньшей мере 4 человека ранены
По меньшей мере 4 человека получили ранения в результате обстрела Славянска в Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг нанес удар по рынку
Как отмечается, сегодня в полдень россияне нанесли удар по территории центрального рынка.
"Нанесли удар в то время, когда там были люди. Без какой-либо военной логики - лишь с расчетом на то, чтобы причинить как можно больше боли мирным жителям. Так выглядит российский террор в его привычном проявлении. За каждый теракт будут отвечать!" - подчеркивает глава области.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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