Рашисты нанесли удар по центральному рынку Славянска: по меньшей мере 4 человека ранены

По меньшей мере 4 человека получили ранения в результате обстрела Славянска в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Враг нанес удар по рынку

Как отмечается, сегодня в полдень россияне нанесли удар по территории центрального рынка.

"Нанесли удар в то время, когда там были люди. Без какой-либо военной логики - лишь с расчетом на то, чтобы причинить как можно больше боли мирным жителям. Так выглядит российский террор в его привычном проявлении. За каждый теракт будут отвечать!" - подчеркивает глава области.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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