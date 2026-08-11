Рашисти вдарили по центральному ринку Слов’янська: щонайменше 4 людини поранені

Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Слов'янська Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог поцілив по ринку

Як зазначається, сьогодні опівдні росіяни ударили по території центрального ринку.

"Ударили в час, коли там були люди. Без жодної військової логіки - лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним. Так виглядає російський терор у своєму звичному прояві. За кожен теракт будуть відповідати!", - наголошує очільник області.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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