Рашисти вдарили по центральному ринку Слов’янська: щонайменше 4 людини поранені
Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Слов'янська Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог поцілив по ринку
Як зазначається, сьогодні опівдні росіяни ударили по території центрального ринку.
"Ударили в час, коли там були люди. Без жодної військової логіки - лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним. Так виглядає російський терор у своєму звичному прояві. За кожен теракт будуть відповідати!", - наголошує очільник області.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Новина буде оновлюватися
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль