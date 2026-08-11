Бывшему полицейскому в Польше грозит до 3 лет лишения свободы за публичное унижение украинского таксиста

В Польше бывшего сотрудника Центрального следственного управления полиции Томаша С. будут судить за публичное унижение таксиста из Украины из-за его национальности. Бывшему сотруднику правоохранительных органов грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, обвинительный акт еще в конце мая был передан в Районный суд в Радоме.

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Инцидент произошел 26 июля 2025 года в Радоме. Тогдашний сотрудник Центрального бюро расследований вместе с коллегой воспользовался такси, за рулем которого находился гражданин Украины.

По данным прокуратуры, сев в автомобиль, Томаш С. поинтересовался происхождением водителя. Узнав, что тот украинец, мужчина начал упрекать его из-за выбранного маршрута, расспрашивал о цвете его кожи, а впоследствии отобрал ключи от автомобиля.

"Полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя нагло. На место происшествия был вызван полицейский патруль. Во время вмешательства Томаш С. произносил в адрес таксиста оскорбительные слова и публично унизил его из-за его национальной принадлежности", - рассказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Радоме Анета Гозьдзь.

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Бывший полицейский свою вину не признал. В случае обвинительного приговора ему грозит до трех лет лишения свободы.

В ходе расследования прокуратура также проверяла возможные угрозы со стороны Томаша С. в адрес украинца. Однако эту часть дела закрыли после того, как потерпевший отозвал заявление о привлечении бывшего полицейского к ответственности.

По словам представительницы прокуратуры, этому предшествовала медиация между украинским водителем и обвиняемым.

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