Експоліцейському в Польщі загрожує до 3 років ув’язнення за публічне приниження українського таксиста

У Польщі колишнього співробітника Центрального слідчого управління поліції Томаша С. судитимуть за публічне приниження таксиста з України через його національність. Експравоохоронцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, обвинувальний акт ще наприкінці травня передали до Районного суду в Радомі.

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Інцидент стався 26 липня 2025 року в Радомі. Тодішній співробітник Центрального бюро розслідувань разом із колегою скористався таксі, за кермом якого перебував громадянин України.

За даними прокуратури, сівши в автомобіль, Томаш С. поцікавився походженням водія. Дізнавшись, що той українець, чоловік почав дорікати йому через обраний маршрут, запитував про колір його шкіри, а згодом відібрав ключі від автомобіля.

"Поліцейський був у стані алкогольного сп’яніння, поводився нахабно. На місце події було викликано поліцейський патруль. Під час втручання Томаш С. вживав на адресу таксиста образливі слова та публічно принизив його через його національну приналежність", – розповіла речниця Окружної прокуратури в Радомі Анета Гозьдзь.

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Колишній поліцейський своєї вини не визнав. У разі обвинувального вироку йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Під час розслідування прокуратура також перевіряла можливі погрози з боку Томаша С. на адресу українця. Однак цю частину провадження закрили після того, як потерпілий відкликав заяву про притягнення експоліцейського до відповідальності.

За словами представниці прокуратури, цьому передувала медіація між українським водієм та обвинуваченим.

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