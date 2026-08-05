У Вроцлаві жінка з ножами вигукувала образи на адресу українців: її затримали
У польському Вроцлаві правоохоронці затримали жінку, яка вночі з ножами в руках вигукувала образи на адресу українців.
Про це пише Gazeta Wrocławska, передає Цензор.НЕТ.
Нічний інцидент із ножами у центрі Вроцлава
Інцидент стався на тій самій вулиці, де кількома днями раніше 18-річний громадянин України напав із ножем на 30-річну польку.
За словами очевидців, п’яна жінка вибігла зі своєї квартири та почала агресивно поводитися щодо українців, які проходили повз. Пізніше вона вийшла на вулицю та чіплялася до випадкових перехожих.
За інформацією поліції, у руках вона тримала ножі та погрожувала щонайменше одній людині. Правоохоронці її затримали її.
"Вона перебувала в такому стані, що її доставили до витверезника, де вона провела ніч", – повідомила помічниця інспектора Анна Ніцер з Управління міської поліції Вроцлава.
Напруження через напади і реакція влади
Раніше у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхній акцент. Нападників взяли під варту на три місяці.
У Міністерстві внутрішніх справ Польщі наголосили, що такі дії отримуватимуть належну реакцію правоохоронців. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президента Навроцького перервати мовчання на тлі цих подій.
- До слова, Rzeczpospolita пише, що у Польщі за перше півріччя 2026 року зареєстрували 180 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті щодо громадян України. Якщо нинішня тенденція збережеться, до кінця року кількість таких заяв може зрости приблизно до 360, що більш ніж на 30% перевищить торішній показник.
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