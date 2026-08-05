Во Вроцлаве женщина с ножами выкрикивала оскорбления в адрес украинцев: ее задержали
В польском Вроцлаве правоохранители задержали женщину, которая ночью с ножами в руках выкрикивала оскорбления в адрес украинцев.
Об этом пишет Gazeta Wrocławska, передает Цензор.НЕТ.
Ночной инцидент с ножами в центре Вроцлава
Инцидент произошел на той же улице, где несколькими днями ранее 18-летний гражданин Украины напал с ножом на 30-летнюю полячку.
По словам очевидцев, пьяная женщина выбежала из своей квартиры и начала агрессивно вести себя по отношению к проходящим мимо украинцам. Позже она вышла на улицу и приставала к случайным прохожим.
По информации полиции, в руках она держала ножи и угрожала как минимум одному человеку. Правоохранители задержали ее.
"Она находилась в таком состоянии, что ее доставили в вытрезвитель, где она провела ночь", - сообщила помощница инспектора Анна Ницер из Управления городской полиции Вроцлава.
Напряженность из-за нападений и реакция властей
Ранее во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.
В Министерстве внутренних дел Польши подчеркнули, что такие действия будут получать надлежащую реакцию со стороны правоохранительных органов. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Навроцкого прервать молчание на фоне этих событий.
- К слову, газета "Rzeczpospolita" пишет, что в Польше за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 180 сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины. Если нынешняя тенденция сохранится, к концу года количество таких заявлений может вырасти примерно до 360, что более чем на 30% превысит прошлогодний показатель.
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