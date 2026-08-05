Во Вроцлаве женщина с ножами выкрикивала оскорбления в адрес украинцев: ее задержали

В польском Вроцлаве правоохранители задержали женщину, которая ночью с ножами в руках выкрикивала оскорбления в адрес украинцев.

Об этом пишет Gazeta Wrocławska, передает Цензор.НЕТ.

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Ночной инцидент с ножами в центре Вроцлава

Инцидент произошел на той же улице, где несколькими днями ранее 18-летний гражданин Украины напал с ножом на 30-летнюю полячку.

По словам очевидцев, пьяная женщина выбежала из своей квартиры и начала агрессивно вести себя по отношению к проходящим мимо украинцам. Позже она вышла на улицу и приставала к случайным прохожим.

По информации полиции, в руках она держала ножи и угрожала как минимум одному человеку. Правоохранители задержали ее.

"Она находилась в таком состоянии, что ее доставили в вытрезвитель, где она провела ночь", - сообщила помощница инспектора Анна Ницер из Управления городской полиции Вроцлава.

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Напряженность из-за нападений и реакция властей

Ранее во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В Министерстве внутренних дел Польши подчеркнули, что такие действия будут получать надлежащую реакцию со стороны правоохранительных органов. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Навроцкого прервать молчание на фоне этих событий.