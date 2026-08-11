Чрезвычайная экологическая ситуация в Борщаговской громаде: в водоемах погибло 3 тонны рыбы. ФОТО

В Борщаговской громаде Киевской области зафиксирована экологическая чрезвычайная ситуация.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Погибло 3 тонны рыбы

Как отмечается, вчера местные службы заметили массовую гибель рыбы в одном из водоемов области. Сегодня - еще в двух. По предварительным подсчетам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы. На местах специалисты соответствующих служб отобрали необходимые пробы воды для выяснения источника загрязнения.





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В чем причина?

Эксперты устанавливают причины происшествия. Одна из вероятных версий - утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных поблизости объектов в Киеве. Загрязнение могло попасть в водоемы области через сеть ливневой канализации.

"На время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоемам ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС", - сообщает Ткаченко.

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