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Надзвичайна екологічна ситуація під Києвом: загинуло 3 тонни риби у водоймах. ФОТО

Мор риби на Борщагівці

Зафіксовано екологічну надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді на Київщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинуло 3 тонни риби

Як зазначається, вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні - ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби. На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення.

Мор риби на Борщагівці
Мор риби на Борщагівці

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Яка причина?

Експерти встановлюють причини події. Одна з ймовірних версій - витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації.

"На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежений. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС", - інформує Ткаченко.

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Київська область (4603) риба (142) екологія (1055)
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