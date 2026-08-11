Надзвичайна екологічна ситуація під Києвом: загинуло 3 тонни риби у водоймах. ФОТО
Зафіксовано екологічну надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді на Київщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Загинуло 3 тонни риби
Як зазначається, вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні - ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби. На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення.
Яка причина?
Експерти встановлюють причини події. Одна з ймовірних версій - витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації.
"На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежений. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС", - інформує Ткаченко.
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