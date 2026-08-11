Еврокомиссия о нападениях на украинцев в Польше: "Любые формы преступлений на почве ненависти осуждаются"

Европейская комиссия отслеживает рост числа случаев агрессии в отношении украинцев в Польше и проверяет соблюдение Варшавой норм ЕС по борьбе с расизмом и ксенофобией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Радио Свобода" сообщили в Еврокомиссии в ответ на запрос о росте числа зарегистрированных случаев агрессии в отношении украинцев в Польше.

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По данным Главного управления полиции Польши, за первые шесть месяцев 2026 года граждане Украины подали на 30% больше жалоб в полицию, чем за аналогичный период прошлого года.

Заявление Еврокомиссии: фундаментальные принципы

"Европейская комиссия осуждает любые формы преступлений на почве ненависти и язык вражды. Комиссия и впредь будет поддерживать украинцев в связи с агрессивной войной России столько, сколько потребуется. Равное отношение, отсутствие дискриминации и солидарность являются фундаментальными принципами ЕС. Комиссия следит за выполнением Рамочного решения во всех государствах-членах, в частности в Польше", — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.

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Этот документ предусматривает, что государства-члены должны признавать уголовно наказуемыми преступлениями язык вражды и публичное подстрекательство к насилию по признаку национального или этнического происхождения. Также при рассмотрении других преступлений расистские или ксенофобские мотивы должны учитываться в качестве отягчающего обстоятельства.

Он также напомнил о недавно принятом пересмотре Директивы о правах потерпевших, который существенно усиливает защиту и поддержку жертв преступлений, мотивированных предрассудками. Государства ЕС обязаны незамедлительно адаптировать эти положения к национальному законодательству.

Пояснения посла Василия Боднара

Посол Украины в Польше Василий Боднар, комментируя ситуацию, подчеркнул, что рост показателей официальной статистики свидетельствует о более эффективной работе польской системы правосудия, а не только о росте агрессии в обществе.

"Сейчас польское законодательство изменилось. Вводится ответственность за ненависть на национальной почве. В структуре польской прокуратуры созданы соответствующие подразделения, которые с особой активностью занимаются именно такими делами. Кроме того, в начале года мы выпустили специальное руководство для граждан Украины, в котором объяснили, как действовать в случаях агрессии или других чрезвычайных ситуаций", – пояснил дипломат.

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